Вена, , 16:21 — REGNUM Россия создала такие условия на рынке газа, что возник так называемый газовый кризис в Европе, заявил 3 февраля в австрийском Федеральном совете канцлер страны Карл Нехаммер. Газпром якобы специально оставил хранилища в ЕС незаполненными, что впоследствии вылилось в кризис.

Карл Нехаммер Bundeskanzleramt.gv.at

Заявив, что Россия и Газпром якобы осуществили свои планы в рамках «хорошо согласованной стратегии», Нехаммер пояснил:

«Хранилища [в странах ЕС] были заполнены только условно, что привело к тому, что цена на газ действительно драматично выросла».

Он добавил, что газ в итоге оказался «дорогим как никогда».

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