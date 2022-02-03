Вена, 3 февраля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Россия создала такие условия на рынке газа, что возник так называемый газовый кризис в Европе, заявил 3 февраля в австрийском Федеральном совете канцлер страны Карл Нехаммер. Газпром якобы специально оставил хранилища в ЕС незаполненными, что впоследствии вылилось в кризис.

Bundeskanzleramt.gv.at Карл Нехаммер

Заявив, что Россия и Газпром якобы осуществили свои планы в рамках «хорошо согласованной стратегии», Нехаммер пояснил:

«Хранилища [в странах ЕС] были заполнены только условно, что привело к тому, что цена на газ действительно драматично выросла».

Он добавил, что газ в итоге оказался «дорогим как никогда».