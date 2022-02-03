Пермь, 3 февраля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Житель Перми стал обладателем крупного выигрыша в лотерею. При этом он не угадал ни одного числа. Об этом сообщают СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Пермяк выиграл 2 февраля почти 20 млн рублей. Многотиражный билет мужчина приобрел за 1,5 тыс. рублей в мобильном приложении.

Согласно правилам, выигрывает в лотерею тот, кто-либо отгадает все 12 чисел диапазоне от 1 до 24, либо не отгадает ни одного. Пермяк стал счастливым обладателем 19 629 240 рублей.