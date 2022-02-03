Ростов-на-Дону, , 16:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о гибели шестилетнего ребёнка под колёсами КамАЗа. Водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения, сообщили в донской прокуратуре 3 февраля.

Камаз Иван Шилов © ИА REGNUM

«На место ДТП незамедлительно выехал исполняющий обязанности прокурора района Сергей Чабров. Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ход расследования уголовного дела прокуратура взяла на контроль.

ИА REGNUM сообщало, что ДТП случилось примерно в 17:40 мск 2 февраля на проспекте 40-лет Победы. Водитель автомобиля «КамАЗ» сбил насмерть мальчика, переходившего дорогу вместе с сестрой и тётей. 12-летняя девочка с женщиной не пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону КамАЗ сбил насмерть ребёнка