В Ростове-на-Дону расследуют дело о гибели ребёнка под колёсами КамАЗа
Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о гибели шестилетнего ребёнка под колёсами КамАЗа. Водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения, сообщили в донской прокуратуре 3 февраля.
«На место ДТП незамедлительно выехал исполняющий обязанности прокурора района Сергей Чабров. Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения», — уточнили в надзорном ведомстве.
Ход расследования уголовного дела прокуратура взяла на контроль.
ИА REGNUM сообщало, что ДТП случилось примерно в 17:40 мск 2 февраля на проспекте 40-лет Победы. Водитель автомобиля «КамАЗ» сбил насмерть мальчика, переходившего дорогу вместе с сестрой и тётей. 12-летняя девочка с женщиной не пострадали.