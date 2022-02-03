Минск, 3 февраля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. «Дестабилизации ситуации в мире способствует все более масштабное применение некоторыми государствами нелегитимных санкций как одного из проявлений неоколониализма против неугодных им стран, что неизбежно ведет к санкционным войнам», — заявил 3 февраля Александр Лукашенко иностранным послам на церемонии вручения ими верительных грамот.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко «отметил, что все более масштабное применение нелегитимных санкций дестабилизирует обстановку в мире». Он указал на причины — системное разрушение архитектуры международной безопасности и нарастающая милитаризация Европейского региона, отметив: «Причем для нас очевидно, кто является инициатором этого процесса».

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Принимая верительные грамоты у послов Вьетнама, Доминиканской Республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, России, Чада и Шри-Ланки, руководитель постсоветской республики сказал им: «Нам есть что предложить в промышленной сфере, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике и многих других отраслях. Готовы также развивать доверительные отношения в культурной, образовательной, научной, спортивной и иных гуманитарных сферах».

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