Челябинск, 3 февраля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Челябинской области иностранца поймали с поддельным аттестатом об окончании школы. Об этом сообщает областной главк МВД.

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Гражданин собирался участвовать в госпрограмме содействия добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию. Он предъявил аттестат о среднем образовании, и сотрудники управления по делам миграции заподозрили, что документ является поддельным.

Сейчас уроженцу ближнего зарубежья грозит уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии.