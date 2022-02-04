Москва, , 01:26 — REGNUM За Украину не будут воевать ни Британия, ни Франция, ни кто бы то ни было. Об этом 3 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

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«Зеленский пытается поучать американского президента, имитируя президента России. В результате, как мы знаем, в адрес Украины последовала грубая отповедь Псаки. Он бросается из огня да в полымя. Параллельно он так привык играть на всех досках сразу, что в результате уже просто запутался» — заявил эксперт.

По мнению политолога, именно Владимир Зеленский и его команда (впрочем, как и его предшественники) дезинформировали США об «угрозе российского вторжения».

Украинские политики сами виноваты в нагнетании международной обстановки, и они испугались, когда осознали, что под русские танки кураторы хотят положить именно их, считает эксперт.

«Зеленский, как и предыдущее поколение украинских «властолюбцев» (политиками их назвать язык не поворачивается) выросли в обстановке отчаянного клиентелизма. И им никак невдомёк, что ни Англия, ни Франция, ни США за них умирать и убивать не будут. Слишком велика цена. Поэтому на очередную попытку стравить всех со всеми внимания обращать не стоит», — заключил Артамонов.

Напомним, что на Украине президентом Владимиром Зеленским было заявлено о выстраивании особых отношений с Британией.