Вильнюс, 3 февраля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen будет транспортировать нефтепродукты из Литвы на Украину через Польшу, в обход Белоруссии. Об этом 3 февраля сообщается на официальном сайте компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что данная инициатива связана с тем, что Белоруссия 7 февраля закроет транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы через свою территорию.

В прошлом году Orlen доставил 1 миллион тонн нефтепродуктов из Литвы через Белоруссию на Украину.