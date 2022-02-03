Вашингтон, 3 февраля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Sony планирует потратить $1,2 млрд на «удержание» сотрудников студии Bungie. Об этом 3 февраля пишет издание Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Destiny 2

В ближайшие несколько лет Sony планирует финансово поощрять сотрудников Bungie, чтобы они не покинули студию. Это решение было принято для того, чтобы разработчикам Destiny было проще принять переход в Sony.

Ранее стало известно, что Sony приобрела Bungie за $3,6 млрд. Отмечается, что студия сохранит творческую независимость.