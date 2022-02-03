Тбилиси, 3 февраля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Грузии начнёт снижаться весной и к концу текущего года установится на уровне 3%, как это запланировано в госбюджете. Об этом заявил журналистам глава департамента экономического анализа и реформ минэкономики страны Вахтанг Цинцадзе.

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Он отметил, что по итогам 2021 года годовой уровень инфляции в стране составил 13,9%. По словам эксперта, это вызвано объективными обстоятельствами.

«Во всех странах мира зафиксирован рекордный показатель инфляции. Значительный вклад в удержание инфляции выше целевого уровня внесли высокий рост на международных рынках продовольствия, а также высокие цены на нефть и нефтепродукты», — заявил Цинцадзе.

Он добавил, что в Грузии уровень инфляции бывал и выше. В качестве примера он привёл 2011 года, когда инфляция составила 14,3%.

Напомним, в Грузии в 2021 году, по данным Грузстата, больше всего подорожали услуги ЖКХ — на 44,8%. Также сильно выросли цены на продукты. Хлеб в среднем стал дороже на 20,5%, а мясо — на 11,9%.