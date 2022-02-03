Екатеринбург, 3 февраля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге драка в кафе закончилась госпитализацией 19-летнего парня. Об этом сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В больнице

Драка в ресторане быстрого питания на улице Вайнера произошла 2 февраля. Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения. Двое посетителей сначала разговаривали на повышенных тонах, после чего один из мужчин начал избивать оппонента.

В результате драки юноша получил множественные травмы. Его доставили в больницу. Виновника происшествия задержали. Им оказался 32-летний ранее судимый местный житель. Свою вину он признал. Теперь екатеринбуржцу грозит до восьми лет лишения свободы.