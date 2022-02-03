Киев, , 16:12 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью польской ежедневной газете Rzeczpospolita, в котором он назвал Польшу «одним из лучших друзей Киева».

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

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«У Украины много друзей, но Польша, безусловно, один из лучших друзей Киева. У нашего президента полное взаимопонимание с Анджеем Дудой. В ходе последней встречи они пришли к согласию по многим направлениям, и все, что мы видим сегодня, — это выполнение этих договоренностей. Мы удовлетворены той практической поддержкой, которую получаем от Польши во всех сферах, от военной до политической и экономической», — заявил украинский дипломат.

Министр иностранных дел Украины признает, что «рано раскрывать все договоренности, в частности военные». «Однако нет сомнений, что Польша делает все возможное, чтобы поддержать Украину в нынешних условиях», — сказал Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».