Эйндховен, Нидерланды, 3 февраля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. 54-летний немецкий специалист Рогер Шмидт принял решение покинуть пост главного тренера основной команды ПСВ после завершения текущего сезона. Об этом 3 февраля сообщил журналист Фабрицио Романо.

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После двадцати туров нидерландской Эредивизи 2021/22 ПСВ, одержав пятнадцать побед и набрав 46 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Лиге Европы УЕФА ПСВ занял третью строчку в группе B.

17 февраля ПСВ в матче 1/16 финала Лиги Конференций примет «Маккаби Тель-Авив». Встреча пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс».

Ранее сообщалось, что Рогер Шмидт входил в список кандидатов на пост главного тренера «Ред Булл Лейпцига» до того, как Доменико Тедеско возглавил «быков».