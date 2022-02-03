3 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили данные о подготовке Украины к использованию авиации в ходе нападения на Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Елизавета Коробова, , 16:57 — REGNUM Заявление официального представителя Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Ивана Филипоненко о том, что военно-политическое руководство Украины продолжает активную подготовку к агрессии против республик Донбасса, в частности планирует забросить десант в тыл народных республик с помощью авиации, стало поводом для дискуссии в интернете. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 3 февраля в социальной сети Facebook.

Блицкриг Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Разве зря туда США, НАТО и Британия столько вооружения поставляет? Готовят, значит, к полноценному нападению на республики. А если нападение полноценное, то и авиация будет обязательно задействована», — указывает Валентина О.

Многие пользователи выразили уверенность, что Киев будет в обязательном порядке использовать свои военные превосходства над силами Донбасса, включая авиацию.

«Конечно, будет использовать. Потому что Киев рассчитывает на блицкриг, а это без поддержки авиации невозможно», — считает Сергей Л.

Украинские десантники на параде President.gov.ua

Некоторые комментаторы отмечают, что армия Донбасса сможет ответить на этот вызов использованием переносных зенитных ракетных комплексов, которые оказались большой головной болью для ВСУ в 2014 году.

«Как только взлетит, тут их сразу ребята в республике «мягко» посадят. В отличие от остального вооружения, различных ПЗРК на Донбассе осталось ещё много, с запасом. Не успели растратить в 2014 году», — отмечает Кирилл В.

«Да они уже один раз пытались. В итоге лётчики так в штаны наложили, что отказались к линии соприкосновения подлетать. Не будут они авиацию задействовать, ещё старые раны не зажили», — поделился своим мнением Андрей С.

Часть людей полагает, что опыт прошлых столкновений разубедит военное командование Украины в необходимости применения авиации в конфликте с республиками.

«Помнится, что в самом начале войны в 2014 году Украина отказалась от использования авиации, потому что вертолёты и истребители очень быстро ликвидировались», — напоминает Арсений И.

«Сколько за лето 2014 года потеряло МО ВСУ единиц на Донбассе при нанесении авиаударов по бывшим своим гражданам? Множество лётной техники было сбито. Так-то это Донбасс ещё только ополчением отбивался! А теперь у него уже полноценная армия с помощью со стороны России. С приобретённым большим боевым опытом и окрылённая множеством серьёзных, даже, можно сказать, значительных побед над превосходящими силами противника, армия Донбасса «посадит» всю оставшуюся на Украине авиацию!» — уверен Сергей Л.

Пуск ракеты ПЗРК «Игла» Mil.ru

Ряд пользователей подозревает, что попытка атаковать Донбасс со стороны Украины говорит о том, что обратного билета у киевских властей уже не будет, а значит, они бросят в бой всё, что вообще есть на данный момент.

«Если Украину готовят к настоящей войне, то это означает, что Киевский режим окончательно сошёл с ума. Одно дело безнаказанно бомбить мирные города Донбасса. Другое — лететь на верную смерть, на территорию, где тебя уже ждут ополченцы со «стрелами». Если Киев к этому готовится, значит, он идёт ва-банк», — пишет Валерий И.

Напомним, 2 февраля официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о том, что военно-политическое руководство Украины продолжает активную подготовку к агрессии против республик Донбасса, в частности планирует забросить десант в тыл народных республик с помощью авиации.