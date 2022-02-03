Вашингтон, , 16:26 — REGNUM Президент США Джо Байден посетит Нью-Йорк и встретится мэром штата Эриком Адамсом на фоне волны преступности и происшествий со стрельбой. Политики также поднимут вопрос новых инвестиций для привлечения кадров в полицию, которых не хватает в последнее время, сообщает 3 февраля Fox News.

Джо Байден U.S. Department of Defence

Визит президента пройдет после того, как в Нью-Йорке сотни полицейских отдали дань памяти погибшем офицерам Джейсону Ривере и Уилберту Море, которые были застрелены в прошлом месяце во время ответа на вызов о домашнем насилии.

Ранее сообщалось, что в США в январе огнестрельные ранения получили по меньшей мере 30 офицеров полиции, что на 67% больше, чем в январе прошлого года.

На фоне расовых беспорядков в США граждане организовали движение, призывающее лишить полицию финансирования. После этого некоторые штаты сократили бюджет полиции.

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