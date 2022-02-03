Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM Государственная экологическая экспертиза вынесла отрицательное заключение на строительство скандального термального комплекса «Баден-Баден» на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге. Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог Андрей Хазов.

Озеро Шарташ

Порфирий

По результатам экспертизы участок на южном берегу Шарташа сохранит статус особо охраняемой территории. Это значит, что строить термальный комплекс здесь пока не смогут. Тем не менее Хазов отметил, что возможна новая попытка лишения территории такого статуса. По его мнению, в следующий раз на Госэкспертизу представят документы на изъятие территории под лечебный санаторий.

Напомним, из-за строительства термального комплекса на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге разгорелся настоящий скандал. Местные жители неоднократно выходили на пикеты с требованием запретить строительство «Баден-Бадена». Они считают, что появление термального комплекса нанесет вред окружающей среде.