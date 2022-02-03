Волгоград, 3 февраля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Смертельную электротравму получил на кухне своей квартиры 35-летний житель Волжского Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Розетка

По данным следствия, в сентябре 2021 года мужчина заключил с подрядной организацией договор на выполнение ремонта квартиры, в том числе на работы по замене электрики. В конце декабря он стал менять местами вилки от бытовой техники в розетках на кухне. Хозяин случайно прикоснулся к металлическому корпусу варочной панели, его ударило током, он скончался на месте.

Следователи установили, что подрядчик допустил нарушения при проведении электромонтажных работ, в результате чего на металлический корпус варочной панели подавалось электричество.

Возбуждено уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть человека.