Москва, 3 февраля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ должна не только проверить ситуацию с ростом цен на COVID-тесты, но и разобраться с деятельностью Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая очевидно не справляется со своими обязанностями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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«Гром, то есть пандемия гремит в нашей стране уже два года, но ФАС не крестится и не чешется по поводу явно завышенных цен на тесты, без которых сегодня миллионам россиян не обойтись. Единственное, на что хватает эту службу, так это регулярно заявлять о проверках ценообразования. Правда, результат этих проверок всегда одинаковый — цены продолжают расти», — отметил Миронов.

Генпрокуратура РФ приступила к проверке обоснованности цен на ПЦР и экспресс-тесты. Ранее аналогичное поручение ФАС давал глава правительства РФ Михаил Мишустин, однако к 1 февраля служба публично не отчиталась о результатах проверки.

«Призываю Генеральную прокуратуру РФ в рамках проверки цен на тесты проверить и действия, а точнее бездействие ФАС», — отметил парламентарий.