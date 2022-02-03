Токио, 3 февраля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Гибридная консоль Nintendo Switch по продажам обошла Nintendo Wii — прошлую домашнюю консоль-рекордсмена от японской компании Nintendo. Об этом 3 февраля пишет Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Nintendo Switch

Сообщается, что продажи Switch уже преодолели отметку в 103,54 млн единиц. При этом суммарные продажи Nintendo Wii за все годы существования консоли составили лишь 101,6 млн единиц.

При этом среди портативных консолей компании абсолютным лидером остаётся Nintendo DS. Её продажи составили 154 млн единиц.