Ижевск, 3 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Студентов Ижевской государственной сельхозакадемии переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщается на официальной странице вуза в социальной сети.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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Дистант продлится с 3 по 19 февраля для обучающихся в очной форме студентов.

«Решение принято в связи с ухудшением в Удмуртии эпидемиологической обстановки, на основе проведенного анализа заболеваемости обучающихся очной формы, а также для снижения риска распространения в академии COVID-19», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 640 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 78 411 жителей республики. За все время пандемии в республике подтвердили 93 766 случаев заражения коронавирусом, из них 1451 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 273 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 160 жителей республики старше 65 лет.

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