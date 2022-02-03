3 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:40 — REGNUM В Южной Корее обсудили поездку первой леди страны на Ближний Восток.

Все пирамиды Гизы Ricardo Liberato

По сообщениям представителей администрации южнокорейского президента, во время поездки в Египет первая леди страны Ким Чон Сук в сопровождении египетского министра культуры посетила плато Гиза.

Известно, что глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин не сопровождал супругу в ходе экскурсий из-за загруженности своих графиков.

Сообщается, что график визита Ким Чон Сук не освещался в СМИ, так как был засекречен.

В администрации отметили, что на экскурсии настаивала египетская страна, а также подчеркнули, что Ким не могла отклонить предложение, так как данный жест сочли бы «дипломатически невежливым», добавив, что пирамиды являются символом Египта.

Тем не менее представители главной оппозиционной партии Южной Кореи «Сила народа» раскритиковали первую леди за посещение пирамид, а главу государства — за турне в страны Ближнего Востока в период массового распространения штамма «Омикрон».

»Почему она поехала с ним? Каждый раз, когда она едет с президентом туда, происходят какие-то казусы…» — недоумевает with***.

Первая леди Ким Чжон Сук Russian.korea.net

«Ну, если ей так понравилось, могла бы и остаться в этих пирамидах», — завидует smop***.

«Пирамиды потрясающие! Как они могут кому-то не понравиться?» — интересуется miss***.

«Людей просят не ездить к родным в праздники по случаю Нового года, а сами там на экскурсии ходят…» — возмущается park***.

«Пока есть возможность, нужно пользоваться такой привилегией», — отмечает bark***.

«Воровка! Тратит деньги страны на развлечения!» — утверждает labo***.

«Люди во всем мире сидят дома, так как боятся заразиться коронавирусом. В то время как супруга президента нашей страны посещает пирамиды?!» — удивляется jinh***.

«Лучше бы путешествовали после выхода на пенсию», — предлагает vnfm***.

«Если бы египетская действительно настаивала на посещении пирамид, это бы осветили своевременно», — предполагает ljs9***.

Пирамида Хеопса в Гизе. Египет

«Какова роль супруги президента в туре по странам Ближнего Востока?» — интересуется gree***.

«В стране царят беспорядки, а они путешествуют на наши налоги!» — возмущается mari***.

«Среди первых леди именно Ким Чон Сук чаще всех ездит за рубеж и тратит средства из госказны», — отмечает y2k8***.

«Многих даже в магазин не пускают без прививки… А тут пирамиды!» — пишет stay***.

«Если об этом просила египетская сторона, почему вы скрывали это?» — недоумевает kw01***.