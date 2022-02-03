Вашингтон, 3 февраля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Американский исполнитель Saint JHN (Карлос Сент-Джон) представил песню, опубликованную эксклюзивно на YouTube. Премьера трека состоялась на канале музыканта 3 февраля.

Скриншот YouTube Saint JHN

Работа получила название For the Squadron, она выполнена в привычном для артиста звучании. Вероятнее всего, песня войдет в будущий альбом музыканта.

Напомним, что Saint JHN начал свою карьеру в 2010 году. Слава пришла к исполнителю после публикации песни Roses в 2016 году.