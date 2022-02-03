Майкоп, 3 февраля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Теучежском районе Адыгеи из-за резкой смены температуры в сторону плюсовых значений и выпавшего до этого большого количества снега подтапливает домовладения и придворовые территории. По данным на 2 февраля, наблюдается подъем уровня воды в реке Марта, подтоплено десять огородов в ауле Ассоколай. Власти республики продолжают держать на контроле паводковую ситуацию.«Поручил администрации района и оперативным службам организовать круглосуточное дежурство. Уже развернуты семь временных водомерных постов для мониторинга паводковой обстановки на реке Марта. Силами волонтеров и добровольцев готовятся мешки с песком для защиты частных подворий», — написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов на своей странице в соцсети Instagram.Ранее ГТРК Адыгея сообщила о 15 подтопленных домовладениях и 15 приусадебных участках.

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«В случае необходимости будет развернут пункт временного размещения на базе СОШ №2 вместимостью 120 человек. Для всех желающих с помощью спецтехники осуществляется перевозка от подтопленных домовладений к автомобильному мосту», — говорится в сообщении телекомпании.