София, , 16:02 — REGNUM В Народном собрании (парламента) Болгарии создана временная комиссия по внесению изменений в конституцию страны (ВКК). Об этом 3 февраля сообщает софийская газета «Дума».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, за соответствующий орган проголосовали 134 народных избранников, против — 39 нардепов. Комиссия избрана сроком на шесть месяцев. В ее полномочия будет входить подготовка и предварительное обсуждение поправок к Основному закону Болгарии, а также информирование граждан о ходе политической реформы.

В комиссию вошли по два депутата от парламентских групп «Демократическая Болгария», «БСП», «Есть такой и народ» и «Продолжаем перемены».

Предполагается, что в течение ближайшего полугода парламентарии рассмотрят изменения в судебной системе, схемах распределения власти на местах, а также избирательном праве. Общее парламентское обсуждение возможных поправок к конституции Болгарии запланировано на 1 сентября 2022-го года.