Тбилиси, , 16:03 — REGNUM План вакцинации населения Грузии от COVID-19 включает в себя план по прививкам для детей от 12 лет. Об этом 3 февраля сообщила заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния.

Вакцинация Yarregion.ru

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«Детям до 12 лет нужны разные дозы вакцины. Эта вакцина также включена в план, по этому поводу у нас ведутся предварительные переговоры с производителями», — сказала Габуния.

Он добавила, что в 2022 году будет продолжена программа стимулирования пожилых граждан при согласии на прививку от COVID-19. Планируется поощрять как первую вакцинацию, так и согласие на третью дозу.

Стоит отметить, что минздрав Грузии планировал, что к концу 2021 года в стране удастся привить 80% населения. Фактически к декабрю прошлого согласились вакцинироваться менее 40%. В стране также проходили массовые акции протеста, участники которых выступали против принудительной вакцинации.

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