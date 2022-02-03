Тбилиси, , 16:09 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе 3 февраля ознакомился со вторым этапом восстановительных работ в крупнейшем городском парке Ваке, сообщает сайт тбилииской мэрии.

Парк Ваке. Тбилиси Agostino Fedeli

На данном этапе в рамках полномасштабной реконструкции парка восстанавливается комплекс каскадов, который был изношен и не работал годами.

Каскады парка Ваке. Тбилиси Tbilisi.gov.ge

По словам Каладзе, принимая во внимание просьбу населения, при реконструкции в парке будут добавлены детские аттракционы.

Реконструкция парка Ваке. Тбилиси Tbilisi.gov.ge

«Мы завершили первый этап восстановительных работ в парке Ваке, но важен второй этап — полная реконструкция и восстановление центрального фонтана и каскада. Центральный фонтан сейчас полностью реконструируется. Фонтан был в плохом состоянии, фактически не функционировал. К концу года мы планируем завершить работы с его каскадом, который будет восстановлен в своем первоначальном виде. Полностью освещенный, благоустроенный, с новой плиткой, дренажной системой, изоляцией. Все сделано для того, чтобы проект стал великолепным и выдержал десятилетия. Далее, параллельно, высевается трава. Население потребовало добавить детские аттракционы, и мы учитываем это», — сказал Каладзе.

Каскадная конструкция будет полностью обновлена и восстановлена в своем первоначальном виде с использованием того же материала, а именно гранита и базальта. Кроме того, будет полностью заменена и установлена современная автоматизированная система водоснабжения.