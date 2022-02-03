Париж, , 16:02 — REGNUM Благополучие животных для 69% жителей Франции является темой предвыборной кампании, к которой кандидаты в президенты должны обращаться так же, как к темам экологии, безопасности и покупательной способности, сообщает Le Figaro.

Бездомные животные Павел Ищенко

Как показал опрос Ifop, 55% опрошенных заявили, что могут не проголосовать за кандидата на следующих президентских выборах, если он или она будет защищать охоту. А 76% французов хотят запретить охоту по воскресеньям и во время школьных каникул. 85% опрошенных хотят, чтобы правительство положило конец интенсивному земледелию и запретило перевозку животных. 90% призывают к прекращению всех экспериментов на животных.

Во Франции, где у каждого второго человека есть домашнее животное, 59% выступают за обязательную стерилизацию домашних животных.

Опрос проводился с 20 по 24 января 2022 года среди более тысячи граждан Франции старше 18 лет.