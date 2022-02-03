Токио, 3 февраля 2022, 16:01 — REGNUM Представители Nintendo высказались о своём отношении к NFT — невзаимозаменяемым токенам. Об этом 3 февраля пишет издание Gaming Bolt.
В компании заявили, что Nintendo видит в NFT большой потенциал, но пока не знает, как и куда его применить. «Мы пока не понимаем, как именно мы можем приносить радость в этой области», — говорят представители японского разработчика.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, геймеры обвинили Nintendo в жадности. Игроков смутило, что известная компания не предоставила денежных призов для своих соревнований по Super Smash Bros. Ultimate.
NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности. Наибольшую нелюбовь к NFT сейчас испытывают любители видеоигр.
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