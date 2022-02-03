Токио, , 16:01 — REGNUM Представители Nintendo высказались о своём отношении к NFT — невзаимозаменяемым токенам. Об этом 3 февраля пишет издание Gaming Bolt.

Nintendo Switch

В компании заявили, что Nintendo видит в NFT большой потенциал, но пока не знает, как и куда его применить. «Мы пока не понимаем, как именно мы можем приносить радость в этой области», — говорят представители японского разработчика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, геймеры обвинили Nintendo в жадности. Игроков смутило, что известная компания не предоставила денежных призов для своих соревнований по Super Smash Bros. Ultimate.

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