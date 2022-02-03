Хельсинки, , 16:00 — REGNUM Грант в размере двух миллионов долларов выделила Финляндия Узбекистану на реализацию проекта «Укрепление метеорологического потенциала Узбекистана». Об этом 3 февраля сообщает агентство Дунё.

Евро Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

По последним данным, реализация грантового проекта запланирована на 2022−2025 годы. Проект направлен на модернизацию потенциала Узбекского центра гидрометеорологической службы (Узгидромет), обучение персонала передовым навыкам, включая прогнозирование стихийных бедствий, увеличение доли информационных услуг на местах, адаптацию к изменению климата.

«Грант выделен с учетом требований Организации экономического сотрудничества и развития», — сообщает издание.

Недавно Финляндия включила Узбекистан в список приоритетных партнеров в сфере политики поддержки развития региона в рамках новой стратегии для Центральной Азии до 2024 года. Власти Финляндии намерены поддерживать проекты в трех ключевых областях: верховенство закона, устойчивое экономическое развитие и улучшение управления природными ресурсами.