Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 3 февраля, по состоянию на 15:15 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 1,18%, до $88,41 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«2 февраля спекулянты отыграли сценарий похода выше $90, после чего перешли к фиксации прибыли.

Заседание ОПЕК+ сюрпризов не принесло, квоты были повышены на 400 млн баррелей в сутки, как и планировалось.

Данные от минэнерго США показали сокращение запасов сырой нефти за неделю, но не столь значительное, чтобы на его основе можно было продолжать ралли.

Пока новых значимых сигналов для нефти нет, котировки перешли к снижению. Однако, скорее всего, снижение не будет очень продолжительным.

Район $87 за баррель сейчас выступает мощной поддержкой, от которой возможно новое восходящее движение», — полагает эксперт.

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