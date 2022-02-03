Ижевск, 3 февраля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В Удмуртии по подозрению в краже задержан 46-летний неработающий житель Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Пресс-служба управления МВД по Удмуртии Автомобиль, найденный в пункте приема металла

Установлено, что в одном и дворов мужчина заметил не эксплуатируемый долгое время автомобиль ВАЗ-2113. Мужчина решил, что владелец машины находится за пределами города, он нанял манипулятор и сдал машину в пункт приема металла. Сотрудникам пункта он сказал, что автомобиль принадлежит ему лично и обещал в ближайшее время предоставить соответствующие документы.

С повреждениями кузова, полученными в процессе транспортировки, автомобиль был обнаружен полицейскими в пункте приема металлолома и возвращен владельцу. Ущерб от данного преступления оценивается в 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в декабре прошлого года задержали жителя Высокогорского района республики, подозреваемого в краже катка, обнаруженного в пункте приема металла. Каток был украден с базы автотехники в Казани.

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