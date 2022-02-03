Москва, 3 февраля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Иллюзионист Андрей Сафронов оказался в одной из больниц Москвы. Об этом 3 февраля сообщает телеграм-канал «112».

Скриншот видео на YouTube Андрей Сафронов

По данным телеграм-канала, госпитализация Сафронова вызвана осложнениями после перенесённого коронавируса. Иллюзионист пожаловался на плохой сон, слабость, тревогу и нарушение сердечного ритма.

ИА REGNUM напоминает, что Андрей Сафронов стал известен благодаря участию в проекте «Битва экстрасенсов». С 2002 года вместе со своими братьями Ильёй и Сергеем Сафроновыми он выступает с иллюзионным шоу.