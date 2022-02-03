Пермь, 3 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Перми сегодня, 3 февраля, огласил приговор в отношении экс-куратора строительства зоопарка. Бывший руководитель проекта АО «РЖДстрой» Илья К. выполнял работы по строительству объекта. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

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Илью К. обвинили в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой лиц, с использованием служебного положения. Установлено, что экс-куратор проекта воспользовался служебным положением и подписывал финансовые документы, которые являлись основанием для оплаты выполненных работ из бюджета Пермского края. При этом подрядчик так и не построил объект. В результате региональному бюджету был причинен ущерб на более чем 353 млн рублей.

Фигурант уголовного дела признал полностью свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Мужчине назначено четыре года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он оштрафован на 900 тыс. рублей. В доход России в счет возмещения материального ущерба суд обязал взыскать 353 716 313 рублей 91 копейку. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, из четырёх фигурантов резонансного дела о хищениях при строительстве пемского зоопарка вину в совершении особо крупного мошенничества признал только экс-куратор стройки от АО «РЖДстрой».

Добавим, возводить зоопарк начали в 2017 году, а на следующий год выявили нарушения, в частности, девять объектов оказались в аварийном состоянии.