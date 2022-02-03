Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге к работе в поликлиниках привлекают студентов-медиков и ординаторов. Они замещают мобилизованных на борьбу с ковидом врачей. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Регистратура в поликлинике

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В связи с привлечением врачей медучреждений к борьбе с коронавирусом, в поликлиниках Петербурга образовалась нехватка персонала. Для восполнения кадров в медучреждения пришли около 1700 студентов медицинских вузов и колледжей, а также более 300 ординаторов.

«К работе в поликлиники привлекаются ординаторы и студенты медицинских вузов, а также учащиеся выпускных курсов колледжей. Они оказывают существенную помощь в условиях колоссальной нагрузки на врачей», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

В четверг, 3 февраля, 747 студентов-медиков и 338 ординаторов работают в регистратурах поликлиник и колл-центрах. Помимо этого они контролируют состояние пациентов, которые лечатся от ковида амбулаторно, а также информируют о результатах теста на COVID-19.

Помощь студентов и ординаторов позволяет разгрузить участковых врачей, которые ежедневно принимают множество пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса, а также отправляются по домам для осмотра пациентов.