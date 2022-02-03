Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону организована доследственная проверка по факту смерти супружеской пары. Об этом журналистам сообщили в донском управлении СКР 3 февраля.

Sledcom.ru Следственный комитет

Известно, что признаков насильственной смерти в ходе осмотра тел мужчины и женщины не обнаружено. Назначен ряд экспертиз.

По некоторым данным, вместе с телами родителей сутки в квартире провели двое детей в возрасте двух и трёх лет.