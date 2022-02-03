Донецк, , 16:02 — REGNUM Украинские провокации в Донбассе не замечают Германия и Франция. Если реакция от них не последует, это будет безмолвным содействием Киеву, заявила полпред Донецкой Народной Республики (ДНР) на минских переговорах, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она подчеркнула, что обстановка в Донбассе по вине украинской стороны за последнюю неделю напряжена до предела. Эту ситуацию игнорируют страны — гаранты Минских соглашений, которые имеют влияние на Украину, особенно Германия и Франция. Это совершенно недопустимо.

«Если представители этих государств продолжат закрывать глаза на провокационное поведение Украины и не окажут на украинские власти необходимого давления с целью недопущения таких действий, это можно будет интерпретировать как безмолвное содействие Киеву», — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Она добавила, что с 28 января почти не было дней без провокаций со стороны Украины. Это минирование объектов, установка самодельной бомбы, ложные угрозы терактов. Технические специалисты подтвердили причастность Киева к этим инцидентам.

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