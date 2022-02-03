Москва, 3 февраля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 3 февраля, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже подрастает на 0,46%, до 76,39 рубля. Евро прибавляет 0,2%, повышаясь до 86,16 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Инвесторы 2 февраля снова вспомнили о рисках на фоне информации о том, что количество новых рабочих мест в США вместо того, чтобы вырасти на 200 тысяч, сократилось на 300 тысяч.

Теоретически, это снижает вероятность того, что ФРС США будет резко сокращать денежное предложение, то есть, сигнал для рисковых активов, скорее, позитивный. Но на первый план вышли опасения замедления роста экономики и охлаждения спроса.

Параллельно нашлись и сигналы о том, что геополитический кризис вокруг Украины не сбавляет оборотов. США перебрасывают в Восточную Европу ещё 2000 солдат.

Понятно, что это демонстративный жест, но вкупе с сообщениями о накапливании украинских войск в Донбассе и новых обстрелах оптимизма не добавляет.

Также на рубль давит начавшаяся коррекция на сырьевых рынках. Сегодня рынок будет ждать статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США.

В случае сильного отклонения от прогнозов возможен рост волатильности. Впрочем, рубль остается существенно недооценненным и значительной просадки не ожидается», — полагает эксперт.

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