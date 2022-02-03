3 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили условие Германии, при выполнении которого Россия может рассчитывать на запуск трубопровода «Северный поток – 2».

Елизавета Коробова, , 16:22 — REGNUM Заявление главы комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнесы Штрак-Циммерман о том, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» не может состояться до тех пор, пока Россия «размещает столько солдат» на границе с Украиной, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 3 февраля в социальной сети Facebook.

Северный поток-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сплошная неприкрытая политика, а где во всём этом экономика?» — задаётся вопросом Valentina R.

Многие пользователи пришли к выводу, что Германия так долго стращала Россию за то, что трубопровод «Северный поток — 2» является якобы инструментом для политического давления на Европу, хотя именно Евросоюз пользуется газопроводом в данном качестве.

«Прикольно получается: просили гарантий того, что «Северный поток — 2» не будет использоваться Россией в качестве политического инструмента, а сами его используют как раз таки для политического давления на Российскую Федерацию», — отмечает Аскар Х.

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн Gerhold Hinrichs-Henkensiefken

«Чего-то не понимаю. Одни немцы уверяют, что это экономический проект, а другие немцы почему-то используют его как политический инструмент. Им бы уже договориться между собой», — советует Эдуард Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на все эти антироссийские заявления, видимо, в ФРГ прекрасно понимают, что Россия ничего не теряет от такого затяжного простоя газопровода.

«Самое смешное, что строительство «Северного потока — 2» уже, вероятно, практически окупилось за счёт астрономической цены на газ, которая растёт всякий раз, когда очередной балбес заявляет о невозможности запуска этого самого газопровода. И это при том, что неработающий газопровод не требует расходов на эксплуатацию. Иронично», — заметил Дмитрий Н.

Часть людей полагает, что требования Европы к России по поводу «Северного потока — 2» почему-то не применяются к Украине, которая делает всё то, в чём обвиняют Российскую Федерацию.

«Мне вот интересно: по логике европейцев, труба, проходящая через Украину, в которой идёт гражданская война, подходит для транспортировки российского газа? Это не представляет угрозу энергобезопасности Европы?» — интересуется Svetlana V.

«Интересно: раз «Северный поток — 2» не соответствует требованиям для сертификации, хотя его строили совместно с Германией, то почему ржавая труба через воюющую Украину этим параметрам соответствует? Как они вообще это всё обосновывают», — задаётся вопросом Александр З.

Украинская ГТС Utg.ua

Ряд пользователей подозревает, что если Россия примет самостоятельно решение отказаться от запуска «Северного потока — 2», то это произведёт эффект ядерной бомбы на всю Западную Европу.

«Ну и нашим тогда надо поставить жёсткое условия: запуск «Северного потока — 2» не произойдёт, пока на Украине сосредоточено такое количество вооружения, в том числе летального», — написала Марина С.

«Боюсь представить, что будет с ценами на газ в Европе, если Россия во всеуслышание объявит, что не запустит газ по «Северному потоку — 2», пока над нами не перестанут издеваться все кому не лень. Может, другой разговор пойдёт тогда. А может, цены на газ побьют новые рекорды», — предполагает Лидия Р.

Напомним, 2 февраля глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила на пресс-конференции о том, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» не может состояться до тех пор, пока Россия «размещает столько солдат» на границе с Украиной.