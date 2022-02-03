Строитель, Белгородская область, 3 февраля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Листовки, на которых якобы анонсируется эвакуация населения 8 февраля, обнаружили в почтовых ящиках жители города Строитель Белгородской области, сообщает 3 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Megalesius Эвакуация

Составители объявления ссылаются на федеральные законы и постановления МЧС и указывают, что в рамках «учений» жители должны подготовиться к эвакуации в пункты временного размещения, причём родителям отдельно от детей. «За отказ от эвакуации предусмотрена административная ответственность и штрафные санкции», предупреждает листовка.

«Информация о каких-либо тренировках или учениях МЧС по эвакуации, изложенная в этих объявлениях, является ложной и не соответствует действительности. Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует использовать только официальную информацию и призывает жителей региона соблюдать спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Предпосылок для волнений и беспокойства нет», — заявили в пресс-службе ведомства.

Подобные объявления уже привлекали внимание жителей в Санкт-Петербурге, Самаре и Челябинске, где администрации также опровергли «учения».