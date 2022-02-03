3 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, призвавшего Германию прекратить «страусиную политику» и начать поставки оружия на Украину.

Мирослава Романенко, , 16:22 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Германию прекратить «страусиную политику» и начать поставки оружия на Украину. Соответствующее обращение 3 февраля он разместил в своем микроблоге в Twitter. Свое обращение украинский дипломат адресовал канцлеру Германии Олафу Шольцу, узнав о его скором визите на Украину.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эта страусиная политика в Германии должна прекратиться», — приводит слова дипломата ИА Красная Весна.

Заявление украинского дипломата обсудили в телеграм-каналах «headlines Украина» и «Новое издание». Многих возмутил тот факт, что украинский дипломат позволяет себе требовать у Германии оружие. Многие не понимают, почему ФРГ еще не добилась того, чтоб его выслали из страны.

«Кто объяснит: Германии нравится постоянно утираться после очередной выходки нашего посла? Почему его до сих пор не выставили?» — недоумевает Марина.

«А что посол не так сказал?..» — возразил Марине один из участников обсуждения.

«А это уровень посла — объяснять другому государству, что оно должно? Ни ему, ни Украине Германия, я так понимаю, ничего не должна», — ответила ему Марина.

«Уровень. Посол представляет наши интересы в ФРГ и ведёт коммуникацию. То, что Германии пора определиться, с кем она, говорит прямым текстом премьер Польши… И по поводу «должна», он тоже прекрасно сказал. У немцев чувство вины не к тому народу», — возразил он снова Марине.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

«Уровень — представлять интересы. Но не уровень — требовать. И, как я понимаю, чувство вины определяется уроном, нанесенным немцами во время ВОВ (Великой Отечественной войны — М. Р.), в которой, как известно, советский народ не делился на русских, украинцев и таджиков, к примеру», — написала ему в ответ Марина.

«Мне кажется… [Украина] не в том положении, чтобы еще на Германию свою пасть открывать», — отметил Александр.

«Немцы очень терпеливы…» — пишет Серж.

«Теперь уже и Германия враг…» — добавил Виктор.

«Однажды это чучело получит… но больно будет нам», — ‍отреагировал один из участников обсуждения.

«Из-за такой политики Украина прекратится!» — написал Vadim.

«Так она уже потихоньку того…» — ответил ему Дмитрий М.

«Ох, прекратится страусиная политика Германии, пнут Мельника с ноги, поедет в нэньку (на Украину — О. П.)», — добавил Евгений.

«Мельник должен показывать полезность для власти, для этого приходится быть маргиналом, как и всем остальным послам…» — пишет «А».

"Каким бы дураком мы ни называли этого недопосла, видимо, немцам он подходит, раз его не только там терпят, но даже не предъявляют претензий», — предположила Ksusha V.

«Германию Америка уже вот перед… этими заставила стелиться. Украина может радоваться — не только она колония», — с сарказмом добавил Михаил М.

Американская военная база «Рамштайн» в Германии

«Послу Мельнику хорошо бы почитать историю, а не только лизать англосакскую подошву. Глядишь, ума бы добавилось», — добавила Наталья.

«Возвращайся домой и записывайся в военкомат… А то хорошо в Германии там сидеть и… [говорить] в твиттере», — подытожил Ivan R., обращаясь к украинскому дипломату.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти и граждане Украины крайне разочарованы нежеланием Берлина продавать Киеву вооружение, а тот факт, что Германия отказалась поставлять оружие на Украину, украинцы запомнят «на десятилетия».