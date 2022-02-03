Морозовский район, Ростовская область, 3 февраля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Житель Ростовской области украл 272 кг зерна, чтобы прокормить скот. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 3 февраля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зерно

С заявлением о краже пшеницы, хранившейся в ангаре, в полицию обратился житель Морозовского района. Подозреваемым оказался 37-летний местный житель, решивший похитить зерно, чтобы прокормить скот. Злоумышленник перелез через ворота и сложил зерно в мешки. Затем отнёс пшеницу домой.

«Полицейские выяснили, что злоумышленник почти все скормил домашнему скоту. Из похищенного остался один мешок, который изъяли полицейские и вернули законному владельцу», — уточнили в ведомстве.

Фигурант уголовного дела о краже находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.