Кишинёв, 3 февраля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Политика Кишинёва привела к тому, что Молдавия покупает газ в России по самой высокой цене в сравнении с другими странами Европы. Об этом на телеканале «НТВ Молдавия» заявил бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Из всех потребителей, которые имеют долгосрочные контракты с «Газпромом», мы, которые буквально «низложили Миллера», платим самую высокую цену», — сказал бывший глава правительства.

Он отметил, что представители руководства других европейских стран летали в Москву для переговоров, так как ни одно государство не может себе позволить покупать газ по такой же цене, как Молдавия. По словам Кику, такую стоимость топлива не получится компенсировать экономическими мерами.

Экс-премьер-министр напомнил, что ни один серьёзный европейский политик не принял участие в «Крымской платформе» в Киеве, а Молдавию там представляла президент Майя Санду.

Стоит отметить, Санду перед избранием президентом Молдавии призналась, что имеет румынское гражданство. Она занимает антироссийскую позицию. После заключения контракта с Газпромом на новых условиях в ноябре 2021 года, Молдавия дважды была на грани энергетического кризиса.