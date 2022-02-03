Бишкек, 3 февраля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Бывшему заместителю министра внутренних дел Киргизии Курсану Асанову, подозреваемому в попытке захвата власти в октябре 2020 года, суд изменил меру пресечения.

Флаг Киргизии

В городском суде киргизской столицы сегодня, 3 февраля, состоялось заседание по жалобе адвоката бывшего милицейского чиновника.

В итоге судебная коллегия приняла решение выпустить Асанова из следственного изолятора для особо опасных преступников и поместить его под домашний арест.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, а 5 октября недовольные итогами голосования оппозиционные партии устроили митинги, которые сразу же переросли в массовые беспорядки и привели к захвату протестующими Белого дома и отставке президента и правительства.

Во время этих беспорядков Курсан Асанов объявил себя исполняющим обязанности министра внутренних дел, но уже через два дня после этого покинул должность и. о. главы МВД.

Впоследствии новые власти Киргизии обвинили Асанова в организации этих массовых беспорядков, и суд поместил его под домашний арест.