Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за плохой уборки улиц чуть больше чем за месяц пострадали более 3 тыс. человек, больше половины из них были госпитализировали. Об этом 3 февраля сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский («Яблоко»).

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы и гололед на Малой Конюшенной (архивное фото)

По его словам, такие цифры он получил от комитета по здравоохранению на запрос партии «Яблоко». Так, выяснилось, что за месяц, с 15 декабря 2021 года по 18 января 2022 года, получили травмы из-за гололеда и падения наледи больше 3 тыс. горожан.

«Количество граждан, которым была оказана скорая медицинская помощь по причине травмы при гололеде и падении наледи, составило 3158 человек, из них госпитализировано 2953 человека, в том числе 141 ребенок», — говорится в официальном ответе заместителя председателя комитета ДмитрияМотовилова парламентарию.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге несколько горожан тяжело пострадали после падения наледи с неубранных крыш. Помимо людей травмы также получили и животные. Известно как минимум об одной собаке, на которую упала глыба льда, когда та шла с юной хозяйкой по тротуару.

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Напомним, медики рассказали, какие травмы петербуржцы чаще всего получают в зимний период.