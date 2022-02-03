Москва, 3 февраля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Рубль входит в число лидеров по недооцененности по «индексу бигмака» уже много лет, заявил корреспонденту ИА REGNUMгенеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Бургер

«Даже в 2007 году, когда российская валюта приближалась к своим постдефолтным максимумам, рубль был недооценен более чем на 40%.

С тех пор рубль ослаб к доллару более чем втрое, но недооцененность по покупательной способности выросла значительно меньше.

То есть покупательная способность американской валюты снижается всё-таки быстрее. Это и не удивительно, если, например, посмотреть, во сколько раз за тот же период вырос государственный долг и внешний долг США.

Впрочем, не лишне будет напомнить, что в значительной степени индекс бигмака отражает разницу в стоимости рабочей силы.

Условно говоря, американцу, чтобы он работал, требуется платить существенно больше, чем жителям большинства стран мира.

С учетом того, что сейчас США начнут ещё и сокращать денежное предложение, повышая учетную ставку, это станет сильным ударом по конурентоспособности американских компаний», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рубль оказался самой недооцененной валютой на 70% в списке журнала The Economist, который подсчитал, что его справедливый курс по «индексу бигмака» должен составлять 23,24 рубля за доллар.

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