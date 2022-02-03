Пекин, 3 февраля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине будут хоккеист, чемпион Игр-2018 Вадим Шипачёв и серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина. Об этом 3 февраля сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) СтаниславПоздняков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вадим Шипачёв

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Церемония открытия Олимпиады пройдёт в 4 февраля и начнётся в 15:00 (мск). Игры завершатся 20 февраля.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная России на Олимпиаде выступит как команда ОКР, без государственного флага и гимна.

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