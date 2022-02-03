Москва, 3 февраля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Действия ФАС смогут сдержать рост цен на свекловичный сахарный песок без риска для внутреннего рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал рекомендации ФАС о введении максимальной торговой наценки для дистрибьюторов и запрет на перепродажу сахара третьим лицам.

Сахар

«Учитывая тот факт, что в 2021 году производство сахара оказалось немногим больше уровня 2020 года и незначительно превышало уровень потребностей внутреннего рынка, предупредительные меры по сдерживанию цен на сахарный песок, принимаемые ФАС, оправданны. Они согласуются с реализуемой правительством РФ программой по регулированию цен на социально-значимые продукты в период пандемии, — сказал Рамазанов. — Российский рынок сахара достаточно концентрирован — более 80% свекловичного сахарного песка на внутренний рынок поставляется несколькими крупными производителями, деятельность которых ФАС сможет легко контролировать».

Следовательно, как полагает Рамазанов, действия ФАС окажут сдерживающее влияние на рост цен свекловичного сахарного песка без особого риска для внутреннего рынка вообще и потребительского в частности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, как полагают в ФАС, российским производителям стоит включить цену на сахар-песок, поставляемый в организации розничной торговли, в регламентирующие торгово-сбытовую политику документы.