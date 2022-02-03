Пенза, , 16:04 — REGNUM В Пензенской области на территории санатория «Нива» днем 3 февраля произошел пожар. Эвакуировали 73 отдыхающих и 35 сотрудников. Губернатор Олег Мельниченко выехал на место происшествия, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пожар Pixabay.com

О возгорании стало известно в 14:00 (мск) 3 февраля. Пожар произошел в отдельно стоящем здании клуба на территории санатория в деревне Пановка Пензенского района. На момент возгорания в помещении людей не было. Из самого здания санатория эвакуировали 73 отдыхающих и 35 сотрудников.

К ликвидации пожара привлекались шесть единицы техники и 19 спасателей. По информации ГУ МЧС по Пензенской области, открытое горение ликвидировано в 14:58 (мск). Пострадавших нет.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе со 2 по 28 февраля установлен противопожарный режим. Это связано с увеличением гибели жителей на пожарах.

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