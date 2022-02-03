Минск, 3 февраля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин присутствовали на этапе отработки учебно-боевых задач в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Этап проходил 3 февраля на белорусском полигоне Брестский.

Tvzvezda.ru Сергей Шойгу

В рамках этапа отрабатывалась боевая стрельба общевойсковых и десантных подразделений с применением артиллерийского огня. Также отрабатывались удары штурмовой и армейской авиации.

С воздуха военные подразделения России и Белоруссии, участвующие в проверке, поддерживали самолеты Як-130 и Су-25. После воздушной разведки с использованием беспилотников по объектам условного противника был нанесён авиационный удар.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии до 9 февраля проходит первый этап масштабных совместных учений «Союзная решимость — 2022». На этом этапе Россия перебрасывает военные силы и средства на территорию союзного государства.

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